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لافروف: لا بُدّ من استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ونود معرفة تفاصيل صفقة القرن

الأربعاء 06 مارس 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: لا بُدّ من استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ونود معرفة تفاصيل صفقة القرن


الكويت /سما/

أكد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، اليوم الأربعاء، على أهمية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالكويت.

وأضاف:  إنه "لابد من استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية طبقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية".

وأوضح لافروف،  أن بلاده تود أن تسمع تفاصيل أكثر عن الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن". مشيرًا إلى أن روسيا ستحدد موقفها منها بعد الإعلان الكامل عنها.

ووصل وزير خارجية روسيا إلى الكويت، أمس الثلاثاء، قادما من السعودية في ثالث محطات جولة خليجية شملت قطر وتختتم في الإمارات.

#لافروف #الخارجية الروسية

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