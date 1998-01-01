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حماس: اعتبار "الأقصى" منظمة ارهابية تشجيع لاستهداف المؤسسات الإعلامية

الأربعاء 06 مارس 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: اعتبار "الأقصى" منظمة ارهابية تشجيع لاستهداف المؤسسات الإعلامية


غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، قرار رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو باعتبار قناة الأقصى منظمة "إرهابية" تشجيع لاستهداف المؤسسات الإعلامية ومحاولة لشيطنتها ومنع وصول الصورة للعالم وتغييب رواية شعبنا.

واعتبر عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس في تصريح صحفي، أن هذ الممارسات العدوانية ضد شعبنا ومؤسساته الإعلامية هي أبشع صور الإرهاب ولن تنجح في خمد صوت الحقيقة وحق شعبنا الشرعي.

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وكانت وسائل اعلام عبرية، قالت ان نتنياهو اصدر قرار يقضي بحظر قناة الاقصى و يصنفها بمنظمة اهاربية.

#حماس #قناة الاقصى #غزة #نتنياهو

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