أهم النصائح لتعيشي حياة زوجية سعيدة

وكالات / سما /

الحياة الزوجية ومشاكلها من أهم الأمور التي تعاني منها العديد من السيدات والأزواج، فهي قضية هامة، ومن المعروف أن العلاقة الزوجية تحتاج لعوامل عديدة لضمان نجاحها واستمراريتها، وعادة ما يُنصح باستشارة الأخصائيين لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين الزوجين وتفادي آثارها السلبية.



وبسبب تجاربهم وطبيعة عملهم، قد يتحلى نجوم الفن بخبرة كافية يمكن الإفادة منها في رفد العلاقة الزوجية بالنصائح المفيدة التي تصب في مصلحة الزواج، لذا فقد أورد موقع "برايدز" الإلكتروني 4 نصائح من فنانات شهيرات للتمتع بزواج ناجح، على النحو التالي:



1- إذا كنت راضياً عن نفسك، فسوف تكون سعيدًا في زواجك

في مقابلة مع مجلة جي كيو، قالت بيونيس بأن زواجها من مغني الراب جاي زي كان مثالياً، لأنها كانت تتحلى بالرضا عن نفسها وعن شخصيتها، الأمر الذي أثر بشكل إيجابي على طريقة تعاملها مع زوجها وأشعرها بالسعادة برفقته.



2- المساواة في المنزل

كشفت فيكتوريا بيكهام عن سر زواجها الذي دام 15 عاماً مع زوجها ديفيد بيكهام، حيث قالت إن الدعم المتبادل والمساواة بينهما كان كفيلاً بإنجاح علاقتهما.



3- الغفران

قالت جادا بينكيت سميث في منشور لها على صفحتها على "فيسبوك": " لقد كان زواجي من ويل سميث ناجحاً بفضل التسامح والغفران، قد تكون كلمة بسيطة، ولكن مفعولها قوي للغاية".



4- التواصل السليم

ذكرت الممثلة الشهيرة ميريل ستريب في لقاء مع صحيفة نيوزلندية أن ما جعل زواجها يستمر لمدة 35عاماً هو حسن التواصل مع زوجها النحات دون جومر، وأكدت على وجوب التواصل بشكل عقلاني وإجراء حوار حول أبسط المشاكل التي تواجه الزوجين، وأن التواصل السليم هو مفتاح الزواج الناجح.