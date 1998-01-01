العمل الزراعي يعقد اجتماعات في محافظة الخليل لبحث الوضع المائي

الخليل / سما /

عقد وفد من اتحاد لجان العمل الزراعي إلى جانب وفد فرنسي من مؤسستي خبراء التضامن الفرنسي ونقابة إدارة المياه الفرنسية أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع محافظ محافظة الخليل السيد جبرين البكري، للاطلاع على الوضع السياسي والاقتصادي بشكل عام والوضع الزراعي والمائي بشكل خاص، والذي بدوره قدم توصياته للنهوض بالقطاع الزراعي منطلقاً من الظروف الحالية للمحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استهداف بلدتي دورا وبيت أولا ضمن مشروع التنمية المستدامة والموارد المائية الممول من الوكالة الفرنسية والمنفذ من اتحاد لجان العمل الزراعي، والذي يهدف إلى زيادة الحصاد المائي وتوفير مياه الري وبناء قدرات البلديات وتدريب المزارعين، والذي سيستمر على مدار ثلاثين شهراً وسيشمل في المرحلة الثانية منه بناء خزانات معدنية واسمنتية في البلديتين المستهدفتين.

وكان الوفد قد عقد في وقت سابق اجتماعاً مع بلدية دورا ممثلة برئيس البلدية السيد أحمد سلهوب وأعضاء المجلس البلدي، حيث تخلل برنامج الزيارة عرض مادة توضيحية حول الوضع المائي في منطقة دورا، حيث يواجه المواطنون صعوبة في الحصول على مياه الشرب، بالإضافة إلى مشكلة الصرف الصحي ومعاناة المزارعين في الحصول على مياه الري لري مزروعاتهم خاصة خلال الموسم الصيفي.

من جهته أكد مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي السيد فؤاد أبو سيف على أهمية هذه الإجتماعات التي تعزز التعاون المشترك مع بلديات المحافظة، وتصب في مصلحة المواطن الذي يواجه صعوبات يومية بفعل الاحتلال وسيطرته على الموارد الرئيسية والتي تعد مصادر المياه أهمها، كما أكد على أهمية هذه اللقاءات لبحث التعاون المستقبلي في سبيل خدمة المزراع الفلسطيني ونصرته.