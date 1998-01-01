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الحمد الله يطلع وفدا برلمانيا ألمانيا على انتهاكات الاحتلال

الأربعاء 06 مارس 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفدا برلمانيا المانيا، حيث اطلعهم على آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين والمقدسات خاصة في القدس.

وأكد الحمد الله متانة العلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين، مشيدا بالدعم المستمر للعديد من القطاعات خاصة الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم ألمانيا موازنة الأونروا وإعادة إعمار قطاع غزة، وموقفها الثابت في دعم حل الدولتين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تقوم بألمانيا بدور فعال من خلال الاتحاد الأوروبي، والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بالإضافة لوقف الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية، وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة المستمر لأكثر من عشرة أعوام.

وقال الحمد الله: "نسعى لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية متعددة مثلما طالب الرئيس محمود عباس، لإنهاء الصراع وتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، والتي شهدت العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، بجاهزية مؤسساتها رغم المعيقات الإسرائيلية".

#رامي الحمد الله

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