زيدان أول من تنبأ بفضائح ريال مدريد!

وكالات / سما /

استشعر زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد السابق، مدى استطالة الطريق نحو إعادة بناء فريق حقق شيئاً لا يمكن تصوره، ليُغادر الفريق الملكي مباشرةً بعدما أحسَّ بصعوبة الحفاظ على القمة وعدم التزحزح منها.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد ظهر بوجه شاحب أمام آياكس وبدا الفريق مستسلماً لسحر الفريق الهولندي، وهو ما جعل بعض اللاعبين يصفون ما حدث بالكارثة، على غرار داني كارفاخال.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: “أحس زيدان بما يمكن أن يحدث وحذر فلورنتينو بيريز من أنه غير مستعد لقيادة فريق لم تتم إعادة بنائه بشكل كبير، مع الإشارة إلى أنه كانت هناك علامات جدية على التراجع منذ الموسم الماضي”.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن زين الدين زيدان غادر ريال مدريد في يونيو، ليفقد النادي الملكي القائد القادر على إدارة مشروع التوقيع مع اللاعبين الشباب والموهوبين، وهو ما دفع بيريز لانتظار فرصة الانقضاض على نيمار.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بالقول: “دموع لوكاس فاسكيز وفينيسيوس عندما اضطرا لمغادرة الملعب بسبب الإصابة، ليست كافية للتعويض عن عدم وجود الجوع والطموح اللذان كانا يميزان الفريق خلال المواسم الماضية”.