وزارة الاتصالات تختتم أنشطة بمناسبة اليوم الدولي للإنترنت الآمن للعام 2019

رام الله / سما /

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلسلة من الأنشطة والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للانترنت الآمن، والتي جاءت تحت شعار "معاً من أجل إنترنت أفضل"

. وقال رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ الفعاليات م. علي عكيلة انه تم تحديد مدة زمنية وهي (أسبوع واحد) لتنفيذ أنشطة تحت شعار "معاً من أجل إنترنت أفضل" وهو الشعار الدولي .

وأوضح عكيلة انه تم نشر بيان عبر الموقع الالكتروني الرسمي وعبر صفحة الفيس بوك بمناسبة انطلاق فعاليات "اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2019 " كما تم نشر وبث فيديو توعوي عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بالوزارة حول أهم النصائح التقنية بهدف إرشاد عند الإبحار عبر الانترنت.

وأشار إلى انه تم إجراء العديد من المقابلات الإذاعية للتوعية حول كيفية الاستفادة من انترنت امن ومفيد كما تم طباعة نشرة توعوية حول خطورة إدمان الانترنت وسبل العلاج على مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كما تم تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن فوائد ومخاطر الانترنت ، كما تم تصميم ونشر عدد 26 نصيحة توعوية مقسمة على ثلاث محاور وهي إرشادات لأولياء الأمور.(عدد8) ,إرشادات لمستخدمي الانترنت من الأطفال.(عدد 5) ,تبيان المخاطر التي قد يواجهها مستخدمي الانترنت.(عدد13)

وبين تقرير اللجنة انه تم عقد حلقة كاملة ضمن ببرنامج فضاءات تربوية في مقر إذاعة التربية والتعليم عقد حلقة كاملة ببرنامج "راديو تك " في مقر إذاعة الرأي تم خلالهما استعراض المخاطر التي قد يواجهها مستخدمي الانترنت عموماً وتسليط الضوء على أهم النصائح والإرشادات لأولياء الأمور وللمستخدمين من فئة الأطفال.

و أوضح تقرير اللجنة إن هذه الأنشطة تأتي ضمن حرص الوزارة على إحياء المناسبات التي تتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحرص على تعزيز ثقافة استخدام الانترنت الآمن والمفيد

. يذكر ان اللجنة ضمت في عضويتها كلا من م.ممدوح زقوت و م. طارق أبو سلوت و أ. مصباح العرعير و أ. أماني الخطيب