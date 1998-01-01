  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد: مغنية تتعرض للضرب داخل غرفة نومها أثناء بث مباشر عبر انستغرام

الأربعاء 06 مارس 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مغنية تتعرض للضرب داخل غرفة نومها أثناء بث مباشر عبر انستغرام


وكالات / سما /

وثقت الفنانة بونغيكايل سميلاين، لحظة تعرضها للضرب على يد رجل، يُرجح أنه صديقها، أثناء قيامها ببث مباشر عبر إنستغرام.

وكانت المغنية تتحدث إلى الجمهور من غرفتها، حين أتى صديقها وصفعها عدة مرات. وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة ورافضة للموقف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت هاشتاغ مناهض للعنف ضد المرأة.

وبحسب تقارير صحفية عبر وزير الثقافة ناثي مثيثاوا، عن شعوره بالفزع، وطالب المغنية بإقامة دعوى اتهام، وذكرت شقيقة  المغنية أن بايبس وودومو، البالغة من العمر 24 عاما، “تعرضت لصدمة نفسية، لكنها بخير وتحتاج لفترة من الراحة”. كما أدانته الأحزاب السياسية المعارضة، حتى أن بعضهم أعلن نيته إبلاغ الشرطة للتحقيق في الحادث.

#مغنية #الضرب #انسغرام

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الامني المصري يغادر غزة عقب اجتماعه مع قيادة حماس لساعات وهذا ما تم بحثه ..

يديعوت: حماس بدأت العد التنازلي وأدركت أن الانفجار العسكري وحده من سينقذها

القناة 13: طائرة صغيرة من غزة تسقط عبوة ناسفة في أشكول

تسريب صور فاضحة لمذيعة شهيرة يسبب جدلا واسعا في مصر

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف قطاع غزة

"أزمة في السعودية : الملك سلمان يخشى تحركات ولي عهده"

والدة الجندي غولدن تبعث برسالة الى نتنياهو بشأن دخول الاموال لغزة

الأخبار الرئيسية

لا موعد محدد لصرف الرواتب او نسبة الصرف و الحكومة تهيئ لمواجهة طويلة

تحضيرات إسرائيلية للمسيرات المليونية في غزة واحتمال الانزلاق لجولة تصعيد عسكرية

مدير المسجد الاقصى: باب الرحمة سيبقى مفتوحا والاعتقالات لن تخيفنا

وفد

صحيفة: موافقة إسرائيلية على بعض التحسينات الجديدة لقطاع غزة

حماس ومصر

"كان": حماس بعثت برسالة إلى "إسرائيل" عبر الوفد الأمني المصري وهذا مفادها..