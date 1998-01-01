أبو هولي: لا تغيير بخصوص تسجيل الطلبة غير اللاجئين بمدارس "الأونروا"

غزة / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أنه لا تغيير في تفاهمات العام الماضي بخصوص تسجيل حالات الطلبة غير اللاجئين في مدارس "الأونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس .

وأوضح أبو هولي، أنه أجرى ليلة أمس اتصالات مع الادارة العليا لوكالة الغوث الدولية وتم ابلاغه بأنه لا تغيير في تلك التفاهمات، وأن مدارس الأونروا ستبقى ابوابها مفتوحة لعمليات التسجيل من غير اللاجئين التي يتم قبولها في مدارس الاونروا كما كان معتادا عليه في العام الماضي.

وأشاد بوكالة الغوث التي واصلت على مدار سبعة عقود تقديم خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية واستدامة برامجها في التنمية الشرية لما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وساعدت في تعزيز صمودهم والحفاظ على حقهم المشروع في العودة الى ديارهم.

وطالب ابو هولي جميع شرائح المجتمع واللاجئين على وجه الخصوص الحفاظ على هذه المؤسسة الاممية وحمايتها من المؤامرات التي تحاك ضدها لتصفيتها وانهاء دورها، مؤكدا على ان كل الجهود تركز في هذا العام لتحشيد الدعم المالي لضمان استقرار موازنتها وخدماتها وكذلك الدعم السياسي لتجديد التفويض الممنوح لها وفق القرار 302 الذي سينتهي في سبتمبر القادم لقطع الطريق على المساعي الامريكية والاسرائيلية بالغاء التفويض او تغييره بما يخدم مخططاتها الرامية الى انهاء دورها ونقل صلاحياتها الى المفوضية السامية او لحكومات الدول المضيفة.