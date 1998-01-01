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"علماء المسلمين" يدعو لتخصيص خطبة الجمعة للقدس

الأربعاء 06 مارس 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"علماء المسلمين" يدعو لتخصيص خطبة الجمعة للقدس


القدس المحتلة / سما /

ناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأربعاء، بتنظيم فعاليات تضامنية لدعم قضية القدس والأقصى وفلسطين، داعيًا لتخصيص خطبة الجمعة المقبل لهذا الأمر.

وقال الاتحاد في بيان إن "أمتنا مهددة اليوم في وجودها وذاتيتها وهويتها، وقدسها المبارك، ومسجدها الأقصى". ودعا "القادة والعلماء والمفكرين والشعوب للوقوف ضد المشاريع الخطيرة التي تستهدف هوية القدس الشريف إسلاميًا وعربيًا".

وتابع البيان "كما نناشد وزارات الأوقاف بعالمنا الإسلامي وجميع الخطباء لتخصيص خطبة الجمعة المقبل لنصرة القدس وأهلها".

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