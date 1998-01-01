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سلطة المياه: المنخفض الأخير رفع معدل الأمطار إلى 113% في الضفة

الأربعاء 06 مارس 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلنت سلطة المياه، اليوم الأربعاء، أن المنخفض الأخير الذي استمر لعدة أيام، رفع نسبة الامطار الهاطلة على الضفة الغربية الى حوالي 113% من المعدل العام.

وقالت سلطة المياه، في بيان صحفي، إن معدلات الامطار الهاطلة على مختلف مناطق الضفة منذ بداية الموسم المطري الحالي وحتى هذه اللحظة جيدة من حيث كميات الهطول وتوزيعها الجغرافي، وبلغ معدل الهطول المطري الموزون لهذا الموسم 520 ملم، اي ما نسبته 113% من المعدل العام، والبالغ 460 ملم.

وتوقعت سلطة المياه بأن يكون لهذا الموسم المطري الاثر الايجابي على المياه الجوفية والمتمثل بزيادة معدلات التغذية الواصلة الى الاحواض الجوفية المختلفة، الامر الذي سيساهم في تحسين انتاجية الابار الجوفية، إضافة الى اعادة تدفق العديد من العيون والينابيع المائية.

وقدرت معدلات التغذية الواصلة للأحواض المائية الجوفية في الضفة لغاية هذه الفترة بحوالي 583 مليون متر مكعب.

ونتيجة لهذه الامطار فقد تدفقت معظم الوديان في الضفة، وتم تسجيل كمية الجريان في واد القلط حوالي 67565 م3/ ساعة، بينما في واد النويعمة بلغت كمية التدفق 7834م3/ ساعة، وفي واد الفارعة فقد بلغت 2553 م3/ ساعة.

وأشارت سلطة المياه الى ان الامطار اثرت ايجابا كذلك على تدفق الينابيع، فقد تدفقت الينابيع الجافة منذ زمن ومن الأمثلة على ذلك عين السدرة تدفقت لأول مرة منذ ما يزيد عن اربع سنوات وبلغت كمية تدفقها 113 م3/ ساعة، كذلك عين الفارعة التي بلغ فيها معدل التدفق حوالي 330 م3/ ساعة، إضافة الى تدفق ينابيع حمد والبيضة ونبعة القديرة في واد الباذان من جديد بسبب وفرة الامطار في هذا المنخفض.

#سلطة المياه

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