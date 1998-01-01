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مسكنات ألم شائعة تحمل سر "النجاة" من السرطان!

الأربعاء 06 مارس 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسكنات ألم شائعة تحمل سر "النجاة" من السرطان!


وكالات / سما /

كشفت دراسة حديثة أن الاستخدام المنتظم لمسكنات ألم شائعة يضاعف فرص البقاء بمعدل يتراوح بين 25 و78%، لدى المرضى الذين يعانون من نوع محدد من السرطان يحتوي على جين معدل اسمه "PIK3CA".

ويحمل نحو ثلث أنواع سرطانات الرأس والرقبة هذه الطفرة، الموجودة أيضا في أنواع أخرى من السرطان.

ودرس باحثو جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، لدى الناس الذين شُخصوا بالمرض، ووجدوا أن الاستخدام المنتظم للأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الأسبرين والأيبوبروفين، حسّن بشكل كبير من معدل البقاء لدى ثلث أو أكثر من مرضى السرطان.

وكان لدى جميع المرضى الجين المعدل، غير أن "NSAIDs" لم يكن لها أي تأثير على الأورام، التي لم تستقطب طفرة "PIK3CA".

وشملت الدراسة 266 مريضا من مركز جامعة "Pittsburgh" الطبي، ممن خضعوا لجراحة استئصال الأورام. وإجمالا، 82% من الأورام تميزت بوجود تغير واضح في جين "PIK3CA".

وقال الباحثون إن الاستخدام المنتظم لـ "NSAIDs" مدة 6 أشهر على الأقل، يوفر تحسنا ملحوظا في معدل البقاء على قيد الحياة، مقارنة بالمرضى الذين لم يستخدموا هذه الأدوية.

وأوضحوا أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ربما تمنع نمو الورم، عن طريق الحد من إنتاج جزيء "prostaglandin E2".

#المسكنات #السرطان

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