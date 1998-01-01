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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الخميس"

الأربعاء 06 مارس 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الخميس"


غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأفادت الداخلية، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الأولى + الحافلات: الثانية والثالثة والرابعة من كشف (3/6).

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما طالبت، التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وناشدت، لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمعرفة الأسماء.. من  هنا

 

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