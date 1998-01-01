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البصل والثوم للوقاية من تطور مرض السكري

الأربعاء 06 مارس 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
البصل والثوم للوقاية من تطور مرض السكري


وكالات / سما /

أصدرت خبيرتا التغذية الدكتورة، سارة بروير، وجوليت كيلو، كتابا جديدا يكرس للفوائد الصحية للبصل والثوم.

ووفقا لكتاب "تناولوا طعاما أفضل، تعيشون أطول"، فإن المواد الموجودة في البصل والثوم تساعد في تحسين مؤشر مستوى السكر في الدم، وهذا يحمي الجسم من تطور مرض السكري. وقد أثبتت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية هذا الأمر.

وجاء في الكتاب: "أثبتت دراسة علمية أن خلاصة 400 و600 ملليغرام من البصل لكل كيلوغرام من الوزن، خفضت مستوى السكر عند الفئران المخبرية بنسبة 35 و50%على التوالي".

وتشير الخبيرتان إلى احتواء البصل والثوم والكراث على الكبريت، الذي يساعد على تطبيع مستوى السكر في الدم. وقد أظهرت نتائج تجربة أجريت على متطوعين، أن تناول 100 غرام من البصل يؤدي إلى استقرار مستوى السكر في الدم.

أما بالنسبة للثوم، فإن تناوله بصورة دورية منتظمة يحفز عمل البنكرياس ما يزيد من إفراز الإنسولين. إضافة إلى هذا، يحتوي الثوم على مضادات أكسدة تساعد على تطبيع جميع عمليات التجدد الجارية في الجسم.

#البصل #الثوم #السكري

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