نادي الأسير: الإفراج عن المعتقلة الطحان سيُنفذ اليوم

رام الله / سما /

قال نادي الأسير إنه سيتم اليوم الأربعاء، الإفراج عن المعتقلة أمل الطحان زوجة الأسير المحامي طارق برغوث، وذلك بعدما أعلنت شرطة الاحتلال أنها لن تتقدم باستئناف على القرار الصادر عن المحكمة العسكرية في "عوفر" والقاضي بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف شيقل.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الطحان زوجة المحامي برغوث وشقيقه صباح الثلاثاء، وعلى أثر ذلك أعلن المحامون في محكمتي "سالم" و"عوفر" تعليق عملهم احتجاجًا على اعتقال زوجة زميلهم المحامي برغوث، وذلك للضغط عليه؛ علمًا أن المحامين أكدوا استمرارهم في الإضراب، لوضع حد لإجراءات الاحتلال في ملاحقتهم.

يُشار إلى أن المعتقل المحامي برغوث اُعتقل في تاريخ 27 شباط / فبراير المنصرم، من منزله في رام الله، ويقبع في تحقيق "المسكوبية" منذ اعتقاله، وممنوع من لقاء المحامي.