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أبو هولي: لا تغيير بخصوص تسجيل الطلبة غير اللاجئين في مدارس "الأونروا"

الأربعاء 06 مارس 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي: لا تغيير بخصوص تسجيل الطلبة غير اللاجئين في مدارس "الأونروا"


غزة / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أنه لا تغيير في تفاهمات العام الماضي بخصوص تسجيل حالات الطلبة غير اللاجئين في مدارس "الأونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس .

وأوضح أبو هولي، أنه أجرى ليلة أمس اتصالات مع الادارة العليا لوكالة الغوث الدولية وتم ابلاغه بأنه لا تغيير في تلك التفاهمات، وأن مدارس الأونروا ستبقى ابوابها مفتوحة لعمليات التسجيل من غير اللاجئين التي يتم قبولها في مدارس الاونروا كما كان معتادا عليه في العام الماضي.

وأشاد بوكالة الغوث التي واصلت على مدار سبعة عقود تقديم خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية واستدامة برامجها في التنمية الشرية لما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وساعدت في تعزيز صمودهم والحفاظ على حقهم المشروع في العودة الى ديارهم.

#أحمد أبو هولي

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