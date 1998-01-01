دائرة خدمات الجمهور في بلدية غزة تنجز 1600 معاملة للمواطنين

غزة / سما /

أنجزت دائرة خدمات الجمهور في بلدية غزة نحو 1600 ألف معاملة مختلفة تقدم بها المواطنين خلال شهر شباط / فبراير الماضي، موضحةً ً أن المعاملات تنوعت ما بين؛ استدعاءات وشكاوي، واشتراكات مياه جديدة، وكهرباء، ومعاملات رخص بناء، وترخيص حرف مختلفة، وخدمات ومعاملات لدوائر وأقسام أخرى في البلدية .

وأوضحت الدائرة في تقريرها الشهري أن المعاملات المنجزة شملت؛ 210 معاملة لشكاوي واستدعاءات تقدم بها المواطنين، و18 اشتراك كهرباء جديد، و81 اشتراك مياه، و47 طلب إلغاء رخصة حرفة، و124 بيان الشروط التنظيمية الخاصة بالأبنية والمنشآت في المدينة، و 295 معاملة تجديد تلقائي لرخصة حرفة، وتجديد 67 رخصة حرفة، وإصدار 135 رخصة حرفة جديدة .

كما شملت المعاملات ؛ منح 61 رخصة بناء، وتسجيل 11 بناء جديد، والموافقة على 21 إذونات بناء ثاني وثالث، و84 معاملة إلغاء ضريبة حرفة، و133 معاملة تغيير اسم مشترك، و6 معاملات لتغيير اسم منتفع، و36 خلو طرف، و81 معاملة خلو طرف مخفض، و18 طلب استثناء بيان الشروط التنظيمية .

وبينت أن تم أيضاً إصدار رخصة هدم بناء واحدة، و32 معاملة تعديل ملاك رخصة حرفة، و4 معاملات سحب إشراف، و52 معاملة فحص بناء جديد مرحلة ثانية وثالثة، إضافة إلى 26 معاملة استرداد أمانات بناء وأرصفة وتشوين، و7 معاملة تحديد مسافة، و19 معاملة تسجيل عقد إيجار، و31 معاملة شفط بئر، و5 معاملات عامة، و 11 معاملة تسجيل بناء جديد.

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد استحدثت منظومة خاصة للشكاوي للتسهيل على المواطنين، حيث يتم استقبال شكاوي واستفسارات المواطنين عبر بوابات التواصل الإلكتروني المختلفة ومنها: الرقم المختصر 115، وصفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وموقع البلدية الإلكتروني، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية، وتطبيق( الواتس آب)،

ودعت البلدية المواطنين في المدينة للتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي لتقديم شكاويهم واستفساراتهم المتعلقة بخدمات البلدية عبر بوابات التواصل الإلكترونية أو مراجعة الوحدة مباشرة في مقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين .