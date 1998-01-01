وزيرة خارجية إندونيسيا تزور الأونروا في الأردن وتعلن عن مساهمة بقيمة مليون دولار

عمان - سما -

زارت الوزيرة مرسودي أيضاً مدرسة للأونروا في مخيم عمّان الجديد، حيث التقت بالطلبة وزارت أسرة من اللاجئين الفلسطينيين. وفي مجريات حوار خاص مع الطلبة أعضاء البرلمان الطلابي، أوصلت الوزيرة إليهم رسالة مفادها الالتزام بالطالبات الإناث والسعي من آجل تمكينهن.

ومن جانبه أعرب السيد كرينبول عن عميق الامتنان للشراكة المهمة مع إندونيسيا، وقال: "نعرب عن تقديرنا للوزيرة مرسودي ولإندونيسيا حكومة وشعباً لما يقدمونه من دعم سياسي ومالي مهم للأونروا. إن هذه الزيارة التي جرت اليوم تمثل مصدر تحفيز شديد لطلبتنا ولجميع موظفينا. ونحن نثمن هذه الزيادة في الدعم التمويلي والمناصرة المهمة التي تقوم بها إندونيسيا في شتى المنابر الدولية لصالح كرامة اللاجئين الفلسطينيين".

وقالت الاونروا في بيانها ان الاتفاقية ستساعد على تقديم الخدمات الصحية الضرورية إلى حوالي 29 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيم جرش وفي محيطه في الأردن، وتوفير المساعدات الغذائية لصالح أكثر من 9,500 لاجئ من سكان المنطقة ذاتها. سيركز الدعم على تجمع سكاني هش بشكل خاص يعرف باسم لاجئي غزة في إشارة إلى قطاع غزة حيث تعود أصول ساكني هذا التجمع.

لطالما كانت إندونيسيا من المناصرين الثابتين للاجئين الفلسطينيين. وتكتسب هذه الشراكة المتنامية مع الأونروا أهمية خاصة سواءً من حيث الزيادة في المساعدة الثنائية أو من حيث المبادرات المتعددة الأطراف على غرار إنشاء صندوق الوقفية التطويرية لصالح اللاجئين الفلسطينيين، والذي أقر في حضور وزيرة الخارجية مرسودي وبدعم من إندونيسيا في الاجتماع الأخير لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي.