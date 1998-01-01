مشادة على الهواء بحوار جزائري.. والضيف يشتم المذيعة (شاهد)

وكالات

نشبت مشادة كلامية، بين المعارض الجزائري محمد العربي زيتوت، ومذيعة قناة "بي بي سي"، ملاك جعفر، خلال برنامج حواري يتناول الأوضاع في الجزائر، انتهى بانسحاب الضيف، وشتم المذيعة.



وخلال الحوار، حدثت مقاطعات كثيرة وتراشق للاتهامات بين الضيوف، على خلفية الموقف مما يجري حاليا في البلاد، إثر إعلان بوتفليقة ترشيح نفسه لولاية خامسة.



ووسط إصرار المذيعة على توقف زيتوت عن "مقاطعة الآخرين" تعالت الأصوات بينهما، وطلبت منه إنهاء حديثه ليرد عليها بنزع المايكروفون وإعلان الانسحاب من البرنامج، وقال إنها "ليست جديرة بالجلوس في هذا المكان".



وقال زيتوت للمذيعة إنه لن يواصل معها وهي "قبيحة" لترد عليه بعد خروجه بالقول: "الإناء بما فيه ينضح".