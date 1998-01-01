قناة عبرية: لهذا السبب .. ضابط إسرائيلي يصف جنوده بالجبناء

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن قيام ضابط إسرائيلي، بكتابة رسالة الى جنوده، اتهمهم فيها بالخوف والجبن، وعدم القدرة على المواجهة والاشتباك مع العدو.

وذكرت القناة السابعة، أن العقيد "رومان جوفمان"، قائد اللواء السابع، كشف خلال رسالته، عن حادثة اشتباك مسلح، وقعت بين جنود اللواء، وبعض المتسللين على الحدود السورية قبل شهرين.

وبحسب القناة العبرية، جاء في رسالة العقيد جوفمان، أن الجنود لم يبادروا بالهجوم على المتسللين، ولم يتقدموا لإطلاق النار عليهم، وأنه تم تصفية المتسللين، بواسطة قوة التأمين المُدرعة، التي كانت بالمكان.

ووفقا للقناة السابعة، جاء في رسالة العقيد جوفمان، أنه متوقع من جنود وضباط اللواء السابع، أن يتقدموا خلال الاشتباك، ويهاجموا الأعداء بذكاء وشجاعة وحكمة.

وأضاف العقيد جوفمان: "في اللواء السابع، لا مكان للجبناء والغير شجعان، ولا مكان للخوف والاختباء من العدو خلال لحظات الاشتباك، وأتوقع منكم أن تشتبكوا مع العدو".

وأشارت القناة العبرية، الى أن الحادثة وقعت ليلة 23 يناير، بداية العام الجاري، وأن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أكد وقوع الحادثة، نافياً وقوع قتلى خلالها.