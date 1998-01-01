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فيديو.. فوز مثير للزعيم على النشامى في الممتازة

الأربعاء 06 مارس 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فوز مثير للزعيم على النشامى في الممتازة


غزة / سما /

حقق شباب رفح فوزا قاتلا على شباب خانيونس (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "الزعيم" بانتصاره إلى محمد أبو عرمانة الذي سجل هدف المباراة الوحيد (95), ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس, بفارق المواجهات المباشرة أمام اتحاد الشجاعية, ويبقى رصيد "النشامى" 32 نقطة في المركز الرابع, ليتبخر حلمه بالمنافسة على الوصافة.

وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء, الأولى لـ"الزعيم" عبر سعيد السباخي (65), والثانية لـ"النشامى" عن طريق عبد الرحمن الحاج (92).

#شباب رفح #شباب خانيونس

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