باريس سان جيرمان يتلقى أخباراً جيدة بشأن كافاني

وكالات / سما /

تلقى توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أخباراً جيدة جداً قبل يوم واحد فقط على المباراة ضد مانشستر يونايتد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي انتظار ما سيحدث في التدريب الأخير الذي سيخوضه باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء ، فقد أكدت الصحافة الفرنسية أن إدينسون كافاني تعافى من الإصابة وسيتواجد ضد مانشستر يونايتد.

وفاز النادي الفرنسي بهدفين دون مقابل على مانشستر يونايتد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ، فيما سيكون بحاجة للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي.

وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة في الأسبوع الماضي ، إلا أن المهاجم الأورجواياني تعافى تماماً من إصابة في الورك ، وبذلك يستطيع المشاركة يوم الأربعاء في مباراة مقررة على ملعب حديقة الأمراء.

ومع ذلك ، فقد ذكرت صحيفة “ليكيب” إنه ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان المدرب توماس توخيل سيعتمد على إدينسون كافاني في التشكيلة الأساسية أو خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء.