  1. الرئيسية
  2. الرياضة

باريس سان جيرمان يتلقى أخباراً جيدة بشأن كافاني

الأربعاء 06 مارس 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يتلقى أخباراً جيدة بشأن كافاني


وكالات / سما /

تلقى توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أخباراً جيدة جداً قبل يوم واحد فقط على المباراة ضد مانشستر يونايتد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي انتظار ما سيحدث في التدريب الأخير الذي سيخوضه باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء ، فقد أكدت الصحافة الفرنسية أن إدينسون كافاني تعافى من الإصابة وسيتواجد ضد مانشستر يونايتد.

وفاز النادي الفرنسي بهدفين دون مقابل على مانشستر يونايتد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ، فيما سيكون بحاجة للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي.

وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة في الأسبوع الماضي ، إلا أن المهاجم الأورجواياني تعافى تماماً من إصابة في الورك ، وبذلك يستطيع المشاركة يوم الأربعاء في مباراة مقررة على ملعب حديقة الأمراء.

ومع ذلك ، فقد ذكرت صحيفة “ليكيب” إنه ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان المدرب توماس توخيل سيعتمد على إدينسون كافاني في التشكيلة الأساسية أو خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء.

#كافاني #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

جريمة بشعة.. مصري يقطع رأس عروسه بعد 9 أيام من الزواج لسبب عجيب!

القناة 13: طائرة صغيرة من غزة تسقط عبوة ناسفة في أشكول

تسريب صور فاضحة لمذيعة شهيرة يسبب جدلا واسعا في مصر

محدث بالصور: الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة ويجتمع مع قادة حماس

عضو كنيست : ضحكوا عندما وصفت البالونات الحارقة بصواريخ قسام

فيديو: تعليمات جديدة من جيش الاحتلال للمزارعين في غلاف غزة

والدة الجندي غولدن تبعث برسالة الى نتنياهو بشأن دخول الاموال لغزة

الأخبار الرئيسية

وفد

صحيفة: موافقة إسرائيلية على بعض التحسينات الجديدة لقطاع غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف قطاع غزة

حماس ومصر

"كان": حماس بعثت برسالة إلى "إسرائيل" عبر الوفد الأمني المصري وهذا مفادها..

اسرائيل

يديعوت: حماس بدأت العد التنازلي وأدركت أن الانفجار العسكري وحده من سينقذها

هنية

الوفد الامني المصري يغادر غزة عقب اجتماعه مع قيادة حماس لساعات وهذا ما تم بحثه ..