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رسمياً .. تشيلسي يتظلم على قرار منعه من دخول سوق الانتقالات

الأربعاء 06 مارس 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. تشيلسي يتظلم على قرار منعه من دخول سوق الانتقالات


وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً عن تلقيه تظلماً من جانب نادي تشيلسي بسبب قرار منع دخول النادي اللندني سوق الانتقالات لمدة فترتين متتاليتين.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بياناً رسمياً عبر موقعه الالكتروني الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، أكد فيه أن تشيلسي تقدم باستئناف على قرار الاتحاد الدولي.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ حوالي أسبوعين قراراً رسمياً بمنع نادي تشيلسي الإنجليزي دخول عمليات سوق الانتقالات والتعاقد مع لاعبين جدد لمدة فترتين متتاليتين بسبب اختراق النادي اللندني للقوانين.

وبعد استئناف تشيلسي اليوم لم يتقرر بعد إذا كان سيتم تأجيل أو تجميد عقوبة إيقاف تشيلسي من عمليات سوق الانتقالات، كما حدث من قبل مع أندية برشلونة وريال مدريد.

واتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعاقد تشيلسي والتوقيع مع لاعبين صغار تحت 18 عام بصورة غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى قرار إيقافهم.

#تشيلسي

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