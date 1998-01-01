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سولاري : ريال مدريد أقوى من الجميع ونشعر بآلم الجماهير

الأربعاء 06 مارس 2019 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولاري : ريال مدريد أقوى من الجميع ونشعر بآلم الجماهير


وكالات / سما /

تحدث المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري في مؤتمر صحفي عن الخسارة التاريخية التي تعرض لها ريال مدريد أمام ضيفه أياكس أمستردام ، ووداعه مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخرج ريال مدريد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء ، بعد خسارته على يد أياكس بأربعة أهداف مقابل هدف في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباراة الإياب ، رغم فوزه في الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وقال سولاري عقب الخسارة “نشعر بحزن وآلم كبيرين ، لقد بذلنا جهداً كبيراً إلا أننا لم نصل لما نريد ، المباراة ضد أياكس شهدت العديد من المتغيرات ، منها إجبارنا على التبديلين ، وتقنية الفيديو ، وتسجيلهم الأهداف ، هذه اللحظة حزينة وتظهر ما حققناه في المواسم الماضية”.

وأضاف “ريال مدريد أكبر من الجميع ودائماً ما يعود قوياً ، الخروج من هذا الدور تسبب بآلم كبير ، ونشعر بما يشعر به المشجعون ، لكن أمامنا حصة تدريبية غداً ، وهنالك مباراة في نهاية الأسبوع”.

وأكد سولاري أن الفريق افتقد سيرجيو راموس في مباراة أياكس ، وأشار إلى رفضه الاستسلام منذ بدء مسيرته مع الفريق.

#سولاري #ريال مدريد

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