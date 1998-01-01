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كين يقود توتنهام إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 06 مارس 2019 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كين يقود توتنهام إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا


وكالات / سما /

نجح توتنهام في التأهل إلى ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بوروسيا دورتموند من من مرحلة ثمن النهائي بالتفوق عليه بنتيجة 4-0 في إجمالي مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

مباراة الذهاب في معقل توتنهام هذا الموسم ملعب ويمبلي كانت قد انتهت بثلاثية نظيفة، بينما فاز توتنهام في مباراة الإياب بهدف نظيف.

سجل هدف لقاء اليوم نجم توتنهام الأول هاري كين بعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني بعد انفراد بالحارس بوركي ليسدد الإنجليزي كرة قوية على يسار حارس دورتموند.

وفي مباراة اليوم الأخرى تفوق أياكس في مفاجأة على نظيره ريال مدريد في عُقر داره ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 4-1 ليتأهل الفريق الهولندي بنتيجة 5-3 في مجموع اللقائين.

يّذكر أن قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا سيتم إجرائها يوم 15 مارس المقبل.

#هاري كين #دوري أبطال أوروبا

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