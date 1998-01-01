فيديو.. ريال مدريد يُودع دوري الابطال بهزيمة مذلة من أياكس

وكالات / سما /

انتهت سيطرة ريال مدريد على مسابقة دوري أبطال أوروبا ، بهزيمة ثقيلة أمام أياكس أمستردام ، في ملعب سانتياجو برنابيو ، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيطر ريال مدريد على القارة الأوروبية ، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية ، وأربع مرات في المواسم الخمسة الماضية ، قبل أن يغادر البطولة بشكلٍ كارثي ، عندما خسر أمام أياكس برباعية.

وحقق أياكس الفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف ، ليرد على خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف في أمستردام.

وقدم الضيوف مباراة كبيرة ، منحتهم التقدم بهدفين دون مقابل في الشوط الأول ، سجلهما كل من حكيم زياش ودافيد تاريس في الدقيقتين 7 و18 على التوالي ، قبل أن يحرز دوشان تاديتش الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وحاول ماركو أسينسيو إعادة ريال مدريد إلى طريق “ريمونتادا” بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 70 ، قبل أن يرد لاسة شوني بالهدف الرابع بعد دقيقتين.

وهذه المرة الأولى التي يودع بها ريال مدريد من دور الستة عشر منذ موسم 2008-2009 عندما ودع البطولة أمام ليون الفرنسي.