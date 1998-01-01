وزير الخارجية الامريكي يزور قريباً لبنان وإسرائيل والكويت

القدس المحتلة / سما /

اعلنت واشنطن الثلاثاء أنّ وزير خارجيتها مايك بومبيو سيقوم قريباً بجولة تشمل كلاًّ من لبنان وإسرائيل والكويت، مؤكّدة أنّه لن يتطرّق خلالها إلى الشأن الداخلي الإسرائيلي على الرّغم من أنها ستجري قبيل الانتخابات المقرّرة في اسرائيل مطلع نيسان/أبريل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو تعليقاً على ما أعلنه بومبيو الإثنين خلال حوار مع تلامذة ثانويين في ولاية آيوا من أنّه سيزور "الأسبوع المقبل" الدول الثلاث، إن جولة الوزير لن تحصل الأسبوع المقبل بل بعده بقليل، من دون أن يعلن عن موعدها المحدد. وأضاف "ليس لدي اليوم تفاصيل لأعلنها".

ولكن المؤكّد أن الجولة ستجري قبل الانتخابات التشريعية المقررة في إسرائيل في 9 نيسان/أبريل، ما فتح الباب أمام تساؤلات عمّا إذا كانت زيارة بومبيو إلى اسرائيل تمثّل رسالة أميركية إلى القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات.

غير أنّ بالادينو أكّد أن زيارة بومبيو إلى اسرائيل "لا تحمل أي رسالة. وان إسرائيل حليف، ونحن لن نتدخّل في السياسة الداخلية لبلد آخر". وأوضح المتحدث أن البرنامج المفصّل للجولة سينشر "قريباً".

وفي ما خص الكويت قال بالادينو إن الزيارة هي "إلى حد بعيد استكمال للجولة السابقة" التي قام بها بومبيو في كانون الثاني/يناير إلى الشرق الأوسط واستمرت ثمانية أيام.

وخلال تلك الجولة كان من المفترض أن يزور بومبيو الكويت للمشاركة في "حوار استراتيجي" أميركي-كويتي، لكنّه اضطر لاختصار رحلته لأسباب عائلية، فوعد بإجراء الزيارة لاحقاً.