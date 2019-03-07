حالة الطقس في فلسطين

رام الله / سما /

يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً وباردة الى شديدة البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/03/07: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية،الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/03/08: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المرتفعات الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2019/03/09: يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ،الرياح شماليةغربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.