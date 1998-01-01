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فلسطين ترحب بتمسك الاتحاد الأوروبي باعتبار القدس الشرقية أرض محتلة

الثلاثاء 05 مارس 2019 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين ترحب بتمسك الاتحاد الأوروبي باعتبار القدس الشرقية أرض محتلة


رام الله / سما /

رحبت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، بتصريحات شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، والذي عبر فيها عن تمسك الاتحاد بموقف الدول الأوروبية الذي يؤكد على أن القدس الشرقية أرض محتلة، وموقفه لن يتغير.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها، تعبر دولة فلسطين عن تقديرها وشكرها لهذا الموقف الأوروبي الذي ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ويسهم في الاستقرار والسلام في المنطقة.

وحذرت "الخارجية"، من خطورة الاعلان الذي قامت به المجر لفتح مكتب تمثيل تجاري في القدس له صفة دبلوماسية، وهو ما يعتبر خرقاً للإجماع الأوروبي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478.

وكان عثمان قد أكد في تصريحات صحفية، أن هناك اجماع أوروبي على التزام الدول الأوروبية بعدم نقل أي من مقرراتها إلى القدس، وهذا تأكيد على الموقف الدائم للاتحاد الملتزم بقرارات الشرعية، والذي ينادي بإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني والاسرائيلي بناء على هذه القرارات، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس.

#فلسطين #الاتحاد الاوروبي #القدس

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