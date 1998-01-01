لجنة الامم المتحدة للحقوق الفلسطينية تواصل اجتماعاتها في بروكسل

بروكسل /سما/

واصلت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي في بروكسل، وذلك بهدف إطلاع المسؤولين الاوروبيين على انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانعكاساتها على المواطنين في الاراضي المحتلة.

والتقى أعضاء اللجنة حسب بيان لسفارة دولة فلسطين في بروكسل، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين أوروبيين وأعضاء من البرلمان الاوروبي، وكذلك مع رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي السيد بيير بانزيري و اعضاء لجنة العلاقات الاوروبية مع فلسطين، ومدير عام الوكالة الاوروبية للمساعدات الانسانية وحماية المدنيين جوها اوفين، ومدير عام دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الاوروبي السيد كولن شكلونا.

وقام رئيس اللجنة الأممية سفير السنغال في الامم المتحدة شيخ ننغا بالتذكير بالحقوق الاصيلة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف خاصة حقه في الاستقلال وتقرير المصير على ترابه الوطني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ عملية السلام ومبادرة السلام العربية.

من جهته، قام المراقب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة السفير رياض منصور باطلاع الاوروبيين على الاوضاع الميدانية والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلية والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها استشهاد مواطنين في قرية جبع شمال رام الله.

وطالب السفير منصور أعضاء لجة حقوق الانسان ولجنة العلاقات مع فلسطين بدعم مساعي دولة فلسطين التوجه الى محكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم التي أشار اليها تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق مسيرات العودة.

كما أكد أن طلب فلسطين من محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال حق قانوني وسياسي ومسعى سلمي لوقف الانتهاكات الاسرائيلية ومحاسبة قادة الاحتلال. وطالب السفير منصور الاتحاد الاوروبي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والتحرك من اجل إنقاذ حل الدولتين.

وقال: على الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء ترجمة الاجماع الاوروبي حول حل الدولتين في خطوات عملية والاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك على الاتحاد الاوروبي تطبيق مبادئ القانون الدولي في العلاقات مع اسرائيل والالتزام بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكانة القدس وعدم الاعتراف باي تغيير تقوم به اسرائيل على وضع القدس والأرض المحتلة.

كما طالب منصور مدير دائرة الشرق الاوسط في جهاز الخدمة الخارجية تطبيق مبادي قرار مجلس الأمن الدولي 2334 في العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع اسرائيل والتفريق بين اسرائيل والأراضي المحتلة في جميع المجالات والتحقيق في إمكانية تورط شركات اوروبية في الاستيطان ومنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الاوروبية والضغط على اسرائيل وقف سرقة عائدات الضرائب الفلسطينية.

واكد أهمية دور الاتحاد الاوروبي وضرورة في عملية السلام وتفعيل الرباعية الدولية لإنقاذ عملية السلام بسبب انحياز واشنطن لإسرائيل وأكد بان القيادة الفلسطينية لن تتعامل مع اي خطة او مشروع يستثني القدس والحدود واللاجئين.

كما أطلع السفير منصور مدير عام الوكالة الاوروبية للمساعدات الانسانية على الوضع الإنساني الصعب الناتج عن حصار اسرائيل لقطاع غزة.

وشكر السفير منصور الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء على دعم الأونروا، وأكد ضرورة استمرار هذا الدعم لتمكين الوكالة من استمرار تقديم المساعدات وطالب الاتحاد التدخل لسد العجز الناتج عن قطع المساعدات الامريكية عن الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد رئيس لجنة حقوق الانسان التزام لجنته بالعمل في الأوساط الاوروبية من أجل تعزيز آليات المحاسبة ومساءلة اسرائيل عن انتهاكات حقوق الانسان، وانه سيقوم قريبا بالدعوة الى اجتماع خاص للجنته لمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية والعمل على تبني قرار من البرلمان الاوروبي بهذا الخصوص.

فيما عبر اعضاء لجنة للعلاقات مع فلسطين عن تشاؤمهم من التطورات السياسية على الساحة الاوروبية المتمثلة بتعزيز قوة الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة المعادية لفلسطين. ودعا الأعضاء الى ضرورة تعزيز العمل الدبلوماسي الفلسطيني في مؤسسات الاتحاد وفي عواصم الدول الأعضاء للحد من تراجع مواقف الاتحاد السياسية ومن اجل مواجهة اللوبي الاسرائيلي المتصاعد في بروكسل وعواصم دول الاتحاد.

هذا ويضم وفد اللجنة الأممية الى جانب سفير السنغال وسفير فلسطين، سفراء: كوبا وإندونيسيا ومالطا وناميبيا. وسيواصل الوفد اجتماعاته غدا بلقاء مسؤولين في المفوضية الاوروبية ووزارة الخارجية البلجيكية.