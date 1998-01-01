فلسطين توقع مذكرة تفاهم مع اندونيسيا

عمان /سما/

وقع مازن شامية مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع السفير الاندونيسي اندي رحميانتو في عمان، اليوم الثلاثاء، تقدم من خلالها اندونيسيا مساعدات دوائية واقتصادية للشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، افتتحت وزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو مارسودي في عمان اليوم ورشة عمل تدريبية تنظمها سفارة بلادها في عمان لتمكين النساء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتاهيلهن لاقامة مشاريع وأعمال انتاجية.

وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام تاهيل 30 مشاركا من الهيئة الخيرية الهاشمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في الاردن وفلسطين وعدة جهات فلسطينية، ليعملوا على تدريب النساء في مخيمات اللجوء الفلسطيني على كيفية تخطيط وتنفيذ مشاريع للاعتماد على الذات وبالتالي تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

واكدت وزيرة الخارجية في افتتاح الورشة ان القضية الفلسطينية تبقى في صميم السياسة الخارجية لاندونيسيا، وستستمر بالتنسيق والتشاور مع الاردن في دعم جميع المساعي الهادفة الى ايجاد حل للقضية الفلسطينية .

واشارت الى ان اندونيسا تدعو من خلال المحافل المتعددة الأطراف باستمرار إلى الحاجة إلى توفير المساعدة الاقتصادية ، والتنمية، وبناء القدرات لفلسطين، ولهذا السبب ساندت إندونيسيا لفترة طويلة برامج بناء القدرات للفلسطينيين.

واضافت: ان برنامج تدريب المدرِّبين هو "انعكاس لجهودنا المستمرة في هذا الصدد، من خلال تنمية مهارات تنظيم المشاريع والأعمال التجارية، التي من شأنها تمكين الشعب الفلسطيني خصوصا النساء الفلسطينيات بأن يكن مساهمات نشيطات في بناء الأمة".

وقال السفير الاندونيسي في عمان اندي رحميانتو، إن هذا التدريب سيظهر مرة أخرى التزام إندونيسيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وهو أيضًا تنفيذ لخطة الأنشطة الثلاثية السنوات التي تم تبنيها خلال المؤتمر الثالث للتعاون في دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية في العاصمة التايلندية بانكوك العام الماضي.

وعبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السفير مازن شامية عن تقديره لدعم اندونيسيا وتعاون الاردن معها في هذا الاطار لتمكين ابناء الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية.