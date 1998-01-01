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ماليزيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية

الثلاثاء 05 مارس 2019 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماليزيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية


كولالمبور /سما/

أعلن كولا سيجاران وزير الموارد البشرية الماليزي، اليوم الثلاثاء، انضمام بلاده إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد سيجاران في تصريحات صحفية، أن بلاده وقعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الاثنين.

وتصبح ماليزيا بذلك العضو الـ124 في المحكمة منذ تأسيسها في 2002.

وقال سيجاران "عبر انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية، بإمكان كوالالمبور الآن لعب دور مهم في قضايا تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية".

وتعد المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، الوحيدة الدائمة في العالم المعنية بالنظر في جرائم الحرب وتهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن أسوأ الانتهاكات عندما تفشل المحاكم الوطنية في هذه المهمة أو تكون غير راغبة بالقيام بها.

الجدير بالذكر أن دولة فلسطين انضمت رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان لعام 2015

#ماليزيا #المحكمة الجنائية الدولية #الجنائية الدولية

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