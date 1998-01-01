الأعرج يفتتح مشروع طرق في الزعيّم ومجمع مجلس قروي مخماس

القدس المحتلة / سما /

افتتح حسين الأعرج وزير الحكم المحلي، اليوم الثلاثاء، مشروع طرق في الزعيّم بقيمة 400 ألف شيقل، ومشروع مجمع لمجلس قروي مخماس بقيمة 700 ألف شيقل، بتمويل من الحكم المحلي.

وأعلن الأعرج خلال افتتاح مشروع الطرق في الزعيّم، بحضور وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، عن ترفيع المجلس القروي إلى مجلس بلدي، تعزيزاً لدور المجلس وتمكينه من تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوياتها.

وأكد أن ترفيع المجلس القروي إلى بلدية سيمكن الزعيم من الاستفادة من المخصصات التي تمنح من قبل صندق تطوير وإقراض الهيئات المحلية خلال المراحل المقبلة.

وشدد الأعرج أن الوزارة لن تتدخر أي جهد في سبيل تدعيم صمود المواطنين في محيط العاصمة القدس الشريف، والوزارة بكامل طواقمها جاهزة لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لتدعيم جهود المجلس البلدي ومساعيه للتطوير والمراكمة على ما تم انجازه سابقا.

بدوره، تقدم رئيس المجلس القروي عبد القادر كليب، بالشكر لوزارة الحكم المحلي وتقديم الدعم للبلدات والقرى في محيط القدس، مشيرا الى أبرز احتياجات البلدة من المشاريع وخاصة تأهيل شبكة المياه، والحاجة إلى تعبيد الشارع الرئيسي، إضافة إلى الحاجة لبناء مقر جديد للمجلس.

وفي سياق متصل، التقى الأعرج في مقر المجلس القروي في مخماس مع رئيس المجلس سمير كنعان وأعضاء المجلس، ورؤساء عدد من الهيئات المحلية، وافتتح مقر مجمع الخدمات الجديد للمجلس، إضافة إلى افتتاح مشروع الشارع الرئيسي للقرية.

وأشار الأعرج إلى تخصيص الوزارة مبلغ بقيمة 200 ألف دولار كمشروع طرق داخلية، وذلك دعما لجهود المجلس القروي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اهتمام الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس بمحافظة القدس ومحيطها، وإيلائها أهمية بالغة، وذلك تأكيداً على عروبة القدس ومكانتها الخاصة.

بدوره، رحب الحسيني بالوزير الأعرج والوفد المرافق، وأكد أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التطويرية في مخماس والزعيّم وغيرها من البلدات الفلسطينية، تعزيزا لصمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

بدوره، استعرض كنعان احتياجات البلدة من مشاريع ملحة للتنفيذ، وخاصة مشروع استكمال تعبيد وتأهيل الشارع الرئيسي، إضافة إلى الحاجة إلى تأثيث المبنى الجديد للمجلس، وغيرها من الاحتياجات.