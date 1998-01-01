تسريب صور فاضحة لمذيعة شهيرة يسبب جدلا واسعا في مصر

القاهرة / وكالات /

ضجت حالة كبيرة من الجدل في مصر بعد انتشرت صورة مسربة، منسوبة للإعلامية المصرية رنا هويدي، مذيعة قناة "إم بي سي" السابقة.

وانتشرت الصورة بعد عدة أيام من أنباء القبض عليها، بعد اكتشاف اتهامها في قضية "فيديوهات خالد يوسف"، حيث انتشرت الصورة كالنار في الهشيم بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وظهرت هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها، عارية من الجزء الأعلى من جسدها، ممسكة بهاتفها المحمول، إذ يبدو من الصورة أنها تم اقتطاعها من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

ويذكر أن النيابة المصرية أمرت بالقبض على رنا هويدي، إذ تم ضبطها بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد، فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية