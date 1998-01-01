والدة الجندي غولدن تبعث برسالة الى نتنياهو بشأن دخول الاموال لغزة

القدس المحتلة / سما /

بعثت ليئا غولدن، والدة الجندي هدار غولدن الاسير المحتجز لدى حركة حماس بغزة ، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن دخول الاموال الى غزة.

وطالبت والدة الجندي غولدن في رسالتها، نتنياهو بإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى كشرطٍ لإعادة الأموال إلى قطاع غزة.

وأضافتا: "سمعنا أن وفداً عسكرياً يسعى لإعادة التهدئة من جديد، وحماس تطالب بدفع 20 مليون دولار لرواتب الموظفين وعائلات الإرهابيين"، وفق قولها.

وتابعت: "نتنياهو، يجب أن تطالب بعودة الجنود هدار غولدن وأورون شاؤول الذين اختطفوا خلال الحرب الأخيرة على غزة، كشرطٍ لإعادة الأموال إلى قطاع غزة".

واوضحت والدة الجندي المحتجز لدى حماس بغزة: "إذا كانت سياسة الحكومة هي مواصلة دفع أموال الحماية لحماس، على الأقل يجب أن يكون هناك تغيير؛ أعِد لنا أولادنا".