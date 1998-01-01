ابو مرزوق يكشف عن الاسباب التى ستؤذي لفشل صفقة القرن

غزة / سما /

كشف موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي ستؤدّي إلى فشل الخطة الأمريكية بالشرق الأوسط.

وقال أبو مرزوق عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن أمريكا لن تنجح في إيجاد رابط لمشاركة "إسرائيل" مع بعض العرب بمواجهة إيران، وفرض حل للقضية الفلسطينية وفق الرؤية الإسرائيلية عبر الدول العربية.

وأضاف: أن سبب الفشل الأمريكي يعود "لرفض الفلسطينيين لهذه الخطة، وعدم إجماع العرب على أهدافها، وفشل "مؤتمر وارسو" دليل واضح"، مشددا على أن قضية فلسطين ستبقى قضية العرب والمسلمين.