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نتنياهو يطلق حملته الانتخابية

الثلاثاء 05 مارس 2019 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يطلق حملته الانتخابية


القدس المحتلة / سما /

أطلق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس الحملة الانتخابية لحزب الليكود الذي يتزعمه، مهاجما بشدة خصمه الرئيسي الوسطي بيني غانتز لكن بدون أن يتطرق إلى تهم الفساد التي يواجهها.

وبعد حوالى 13 عاما في السلطة، يسعى نتنياهو (69 عاما) لولاية خامسة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 09 نيسان/أبريل.

ويتقدم تحالف وسطي يقوده رئيس الأركان السابق بيني غانتز على حزب نتنياهو في استطلاعات الرأي.

وفي خطاب في رامات غان بالقرب من تل أبيب، قدم رئيس الوزراء برنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بعدم إخلاء أي مستوطنة يهودية. وقال "نحن نعارض تماما أي تفكيك لبلدات يهودية" في الضفة الغربية المحتلة.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ أكثر من خمسين عاما. وتعتبر الأسرة الدولية المستوطنات التي بنتها اسرائيل عليها غير شرعية.

وبدا نتنياهو وكأنه يرد على غانتز الذي تحدث مؤخرا عن انسحاب اسرائيلي ممكن من بعض قطاعات الضفة الغربية، ما أثار انتقادات حادة من اليمين.

وكرر نتنياهو مساء الإثنين أن اللائحة الوسطية لخصمه الرئيسي هي في الواقع لائحة يسارية. وقال إن "الخيار بسيط: حكومة يمينية قوية لليكود بقيادتي أو حكومة ضعيفة يسارية تدعمها اللوائح العربية".

وأضاف "إنه الخيار الحقيقي الذي يجب القيام به، لأن الأمر سيحسم في نهاية المطاف لبيبي (لقب نتانياهو) أو للطيبي"، في إشارة إلى النائب العربي الاسرائيلي أحمد الطيبي الذي قال نتانياهو إنه يمكن أن يدعم حكومة بقيادة غانتز.

وطوال خطابه تحدث نتنياهو عن ما فعله خلال ولايته، مذكرا خصوصا بـ"صداقته" مع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

لكنه لم يلمح إلى إعلان النائب العام الاسرائيلي افيخاي ماندلبليت حول نيته اتهام نتانياهو بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في ثلاث قضايا.

#نتنياهو #الانتخابات الاسرائيلية

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