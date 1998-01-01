اخماد حريق داخل مصنع للعصائر في قلقيلية

قلقيلية / سما /

أخمدت طواقم الاطفاء في الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، حريقا اشتعل داخل مصنع للعصائر والمشروبات الخفيفة بمدينة قلقيلية.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني ان طواقم الاطفاء مركز قلقيلية اخمدت نيران التي كانت مشتعلة في مكتب داخل المصنع وإمتدت الى جزء من محتويات المصنع، حيث عملت الطواقم على اطفاء النيران ومنع امتدادها لباقي المصنع وسيطرة عليها .

وأهاب رائد هشام ملوح مدير الدفاع المدني في المحافظة، باصحاب المصانع بتوفير كافة شروط الوقاية والسلامة العامة وعزل المواد القابلة للاشتعال واجراء الصيانه الدائمه للتمديدات الكهربائية واختبارها ذات جودة عالية مع ضرورة التبليغ السريع عن الحوادث والحرائق على رقم الدفاع المدني 102 للتخفيف من الاضرار الناتجه عنها والحفاظ على الممتلكات والارواح .