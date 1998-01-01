الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن السفر غدا الاربعاء، عبر معبر رفح البري سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة اضافة الى الحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف (2/28)، و حافلة الجوازات المصرية و الحافلة الأولى حتى الرقم (69) من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت الداخلية المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الاربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

كشف المسافرين