الصحة بغزة تعلن اجمالي شهداء وجرحى مسيرات العودة

غزة / سما /

أظهرت إحصائية لوزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أن 256 شهيدًا ونحو 30 ألف جريح سقطوا منذ بداية مسيرات العودة في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن 49 من الشهداء أطفال، و6 إناث، ومسن واحد.

فيما أصيب 29382 فلسطينيًا، من بينهم 15528 نقلت للمستشفيات، من بينها 3025 طفلًا، و1008 من الإناث. حيث أصيب 6580 بالرصاص الحي، و819 بالرصاص المطاطي، و2292 اختناقا بالغاز، و1918 بشظايا مختلفة، و1330 بانفجار قنبلة غاز، و2589 إصابات أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أنّ 530 فلسطينيًا أصيبوا بجروح خطيرة، و6597 بجروح متوسطة، و8401 بجروح طفيفة.

وأصيب 1443 بالرأس والرقبة، و704 بالصدر والظهر، و608 بالبطن والحوض، و2136 بالأطراف العلوية، و7512 بالأطراف السفلية، و3125 بأماكن مختلفة.

وتمت 114 حالة بتر لإصابات، بينها لـ25 طفلا. ومنهم 100 حالة بتر في الأطراف السفلية، و2 بالأطراف العلوية، و12 في أصابع اليد.

وتطرقت الإحصائية لاستهداف الطواقم الطبية، حيث استشهد 3 مسعفين وأصيب 653 بجروح مختلفة، فيما تضررت 110 سيارات إسعاف بشكل جزئي. والشهداء هم :المسعف موسى أبو حسنين، المسعفة رزان النجار، عبد الله القططي.

فيما استشهد صحافيين وأصيب 246، والشهداء هم: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين.