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عقب اجتماع طارئ.. الاوقاف: سيبقى باب الرحمة مفتوحا ولن نخضع لقوانين الاحتلال

الثلاثاء 05 مارس 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب اجتماع طارئ.. الاوقاف: سيبقى باب الرحمة مفتوحا ولن نخضع لقوانين الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

قال حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، اليوم الثلاثاء، أن المجلس لن يرد على محاكم الاحتلال بشأن مصلى باب الرحمة، وسيبقى المصلى مفتوحا أمام المصلين.

وأوضح عضو المجلس الإسلامي عبد القادر أن المجلس عقد جلسة طارئة ظهر اليوم لبحث ما اعلن عنه عبر وسائل الاعلام في ساعة متأخرة من مساء أمس تفيد بإمهال محكمة الصلح في القدس مجلس الأوقاف ، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلي بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وقال عبد القادر لن ننصاع لاي تهديدات من شرطة وسلطات الاحتلال، ومحاكم الاحتلال ليست صاحبة الولاية على المسجد الاقصى المبارك، ولا على الولاية الهاشيمة، والمجلس لا يعترف ولا يُخضع أي جزء من الـمسجد الأقصى والأوقاف التابعة له لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976.

وأضاف: قررنا البدء بعمليات ترميم شاملة لمصلى باب الرحمة من الداخل والخارج، بأسرع وقت، لافتا الى موافقة المجلس على المخططات الهندسية المتعلقة التي قدمت الخاصة بعملية الترميم.

وشدد عبد القادر، على  أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمصلى.

وكانت قد امهلت ما تسمى "محكمة الصلح" في القدس المحتلة، مساء الاثنين، دائرة الأوقاف الإسلامية، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة نيابة الاحتلال بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

#الاوقاف #باب الرحمة #الاحتلال

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