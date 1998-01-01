7 ملايين دولار إضافية من اليابان لصالح اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان

القدس المحتلة / سما /

أعلن الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع أن اليابان دعمت ميزانية الوكالة بـ7 ملايين دولار إضافية، لصالح اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان.

وأوضح مشعشع ، اليوم الثلاثاء، أن هذه المساهمة السخية من اليابان للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان ستخصص للدعم الصحي، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة، والمساعدات النقدية الطارئة، من خلال عمليات "الأونروا" في كلا البلدين.

يذكر أن هذا الدعم جاء بموجب اتفاقية تم توقيعها من قبل السفير الياباني للشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان في فلسطين تاكيشي أوكوبو، ورئيس قسم علاقات الجهات المانحة في "الأونروا" مارك لساواوي.