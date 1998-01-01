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دي يونج: برشلونة طلب مني إقصاء ريال مدريد

الثلاثاء 05 مارس 2019 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
دي يونج: برشلونة طلب مني إقصاء ريال مدريد


وكالات / سما /

تحدث فرينكي دي يونج لاعب أياكس الهولندي حالياً وبرشلونة في الموسم المقبل عن بعض الخفايا والأسرار قبل مواجهة ريال مدريد مساء اليوم في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسيكون لاعب خط الوسط الموهوب أحد أبطال هذه الليلة على ملعب سانتياجو برنابيو ، حيث يراهن عليه الجميع في هولندا بما في ذلك برشلونة ومشجعيه للقضاء على ريال مدريد من آخر البطولات التي يشارك بها.

وجاءت تصريحات دي يونج في مقابلة مع صحيفة “دي تليخراف” الهولندية ، حيث كشف النقاب عن قصة لا يعرفها الكثيرون عندما وقع عقده مع برشلونة بقيادة بارتوميو وقال : “البرسا طلب مني عندما وقع معي إقصاء ريال مدريد”.

وشرح النجم الدولي الهولندي كيف عاش أحداث مباراة الكلاسيكو يوم السبت الماضي التي فاز بها برشلونة بهدف نظيف وأجاب : “شاهدت كلاسكيو يوم السبت في منزل ، لكن ليس لتحليل أداء ريال مدريد وإنما كمتابع على الأريكة”.

ولم يخف دي يونج رغبته في القضاء على ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو وقال : “إذا تمكنا من إقصاء ريال مدريد ، سنفاجئ عالم كرة القدم بأكمله وسنضع اسم أياكس على الخريطة ، مفتاح الفوز؟ ، علينا أن نلعب بشكل عدواني وأن نضغط ونلعب بشكل جماعي وجودة عالية”.

#دي يونج #برشلونة

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