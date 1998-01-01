منتخب الشاطئية يصل بانكوك بعد رحلة سفر طويلة

غزة / سما /

وصل منتخب الشاطئية إلى العاصمة التايلاندية "بانكوك" الثلاثاء, استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019.

وعانى المنتخب كثيرا قبل الوصول لـ"بانكوك", إذ مكثت البعثة في صالة الترحيل المصرية 4 أيام, قبل السفر.

ويلعب المنتخب في المجموعة الأولى للبطولة, إذ يواجه تايلاند "المستضيف" في السابع من مارس الجاري, على أن يلعب مع أفغانستان في التاسع منه, بينما يتحدى ماليزيا في الحادي عشر من نفس الشهر.

يشار إلى أن منتخب الشاطئية الفلسطيني يضم 12 لاعبا هم: فادي جابر، وإياد أبو دياب، وفادي العراوي، وميسرة البواب، وإياد النبريص، ومحمد السدودي، ومحمد حسان، ومحمود النيرب، وعلاء عطية، وإسلام أبو عبيدة، وأحمد اللولحي، ويوسف شلدان.