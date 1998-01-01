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المصري يثمن قرار الاتحاد البرلمان العربي الداعي لوقف التطبيع مع الاحتلال

الثلاثاء 05 مارس 2019 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

ثمّن النائب عن كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، أنّ قرار الاتحاد البرلمان العربي الداعي لوقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتستهجن بعض الاصوات العربية المخالفة.

وأضاف المصري، أنّ كتلة التغيير والاصلاح تسجل تقديرها للاتحاد البرلمان العربي والذي دعا في جلسته الأخيرة المنعقدة في عمان والتي  حملت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"  لوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتباره جريمة بحق القضية الفلسطينية .

وأكد، أن هذا الموقف لهذه المؤسسة العربية الجامعة يعبر عن نبض الشعوب العربية الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني  باعتباره يشكل تساوق مع الاحتلال و شرعنة لجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي تؤكد فيه البرلمانات العربية على موقفها الصريح من جريمة التطبيع مع العدو .

واستهجن، بعض الاصوات الأخرى التي تحاول شرعنة التطبيع والبحث عن مظلة له ، وندعوهم لضرورة التعقل والانحياز للقضية الفلسطينية لأنه لا مجاملة علي حساب القدس والأرض المقدسة.

واعتقد، أن الموقف البرلماني الجامع ينبغي أن يشكل ضغطاً على كل الجهات المطبعة مع العدو الصهيوني للجمها ولوضع حد  لمحاولات الهرولة والتطبيع مع العدو الاسرائيلي.

#مشير المصري

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