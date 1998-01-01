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الشعبية تُثمن قرارات الاتحاد البرلماني العربي الرافضة للتطبيع

الثلاثاء 05 مارس 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ثمنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرارات التي صدرت عن الإتحاد البرلماني العربي في دورته التاسعة والعشرين في الأردن والتي حملت رفضًا قاطعًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتمسك بقرارت الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية، مُعبرةً بذلك عن نبض الشارع العربي ومواقفه الداعمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والقضايا العربية بشكلٍ عام.

وقالت الجبهة في بيانٍ لها أن أهمية هذه القرارات تكمن ليس فقط في التأكيد على المواقف الثابتة من دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بل جاءت في توقيتها المُناسب ردًا على قيام بعض الأنظمة العربية والقوى الرجعية منها بالذات بالهرولة والتطبيع مع الكيان المحتل.

وأشادت الشعبية في بيانها بموقف كلٍ من رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس مجلس النواب الأردني على وجه الخصوص، مُؤكدةً على ضرورة العمل على إلزام الحكومات العربية بهذه القرارات.

#الجبهة الشعبية

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