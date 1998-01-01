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مستوطنون يهاجمون قرية عوريف جنوب نابلس

الثلاثاء 05 مارس 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، قرية عوريف جنوب نابلس، وحاصروا الهيئة التدريسية بمدرسة ذكور عوريف الثانوية، تحت حماية من جنود الاحتلال الاسرائيلي.

وقال سكرتير مجلس قروي عوريف، عادل العامر ، إن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا المنازل من الجهة الشرقية من البلدة، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال في المنطقة وسط اطلاق الرصاص قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف، ان الوضع في توتر دائم خوفا من هجمات المستوطنين، خاصة أن المنطقة قريبة من مدرسة ذكور عوريف الثانوية التي جرى اخلاؤها اكثر من مرة.

#مستوطنون

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