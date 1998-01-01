بلدية غزة تزرع 2900 شتلة خلال فبراير الماضي

رام الله / سما /

زرعت دائرة الحدائق في الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة نحو 2900 شتلة في الحدائق وجزر الشوارع والمؤسسات في المدينة خلال شهر شباط / فبراير الماضي ضمن جهود تحسين جودة البيئة والمظهر العام للشوارع والمرافق .

وذكرت الدائرة في تقريرها الشهري أن الأعمال شملت؛ زراعة 808 شتلة في حدائق المدينة ومنها: حديقة القبة بحي الشجاعية، وحديقة الحيوان بحي الزيتون، وحديقة الصداقة بحي التفاح، والمنتزه الرئيس في شارع عمر المختار .

وأوضحت أنه تم زراعة 1450 شتلة في جزر الشوارع ومنها: شارع عون الشوا (8)، وشارع الكرامة، وشارع الأقصى ( الصناعة) ، وشارع عمر بن الخطاب، وشارع صلاح خلف، بالإضافة إلى شارع الرشيد .

وبينت أنه تم زراعة 390 شتلة في مدرسة بشير الريس، ومستشفى الشفاء، ووزارة المواصلات ، ومؤسسات أخرى في المدينة، وكذلك تم زراعة 50 شتلة في مرافق البلدية المختلفة ومنها مركز هولست، وبركة عسقولة.

وأضافت أن الأعمال شملت أيضاً؛ تقليم 890 شجرة في حدائق وشوارع المدينة بهدف حماية الأشجار وأسلاك الكهرباء التي تحتك بالأغصان، وحمايتها من الكسر بفعل الرياح، ووقف دخول أغضان الأشجار لبيوت المواطنين المجاورة لها، بالإضافة إلى تجديد أغصانها وتقويتها.

وأشارت إلى أنه تم تنظيف النافورة وتشغيلها في حديقة الجندي المجهول، وصيانة شبكات الري، وزراعة بذور جديدة في المشتل البلدي التابع للبلدية، وتنظيف حديقة القبة، وتنظيف جزر عدة شوارع وميادين منها: ميدان دوار حيدر عبد الشافي، وميدان الحرية، وميدان أبو علبة.

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين في المدينة لضرورة الحفاظ على الأشتال وعدم المساس بها و تقديم الشكاوي المتعلقة بالحدائق والأشجار وخدمات البلدية الأخرى على رقم وحدة المعلومات والشكاوي 115 وبوابات التواصل الأخرى .