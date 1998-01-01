مجدلاني يطلع سفير بلغاريا على آخر المستجدات السياسية

رام الله / سما /

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، سفير بلغاريا المعتمد لدى دولة فلسطين جورجي ميلاينوف، على اخر المستجدات السياسية، كما بحث معه تعزيز العلاقات في كافة المجالات.

وأعرب مجدلاني عن خطورة التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال ، والذي تشتد وتيره مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية التي تشهد تنافس يميني ويمني متطرف، يعمل على استخدام الورقة الفلسطينية لجلب الاصوات الانتخابية، قائلا: "بعد دعوة نفتالي بينت امس بسحب كافة ممتلكات الاسرى والتضييق عليهم، يدعو بينت اليوم لهدم الخان الاحمر"، متسائلا عن صمت المجتمع الدولي تجاه هذا التصعيد، وكيف سيتعامل مع حكومة من الآن اركانها تحمل العنصرية والفاشية الجديدة.

ودعا دول المحبة للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى عدم الاعتراف بحكومة الاحتلال القادمة ووقف التعامل معها، إذا لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية وأهمها وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مدينة القدس الشرقية، مشيداً بالعلاقات الفلسطينية البلغارية، وضرورة تطويرها في مختلف المجالات.

بدوره، أكد ميلاينوف حرص بلغاريا على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين في مختلف المجالات والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.