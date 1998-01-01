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الاحتلال يعتقل (12) مواطناً من الضفة

الثلاثاء 05 مارس 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (12) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: أحمد الصيفي، عدي أبو ناصر، رائد موسى وعدي أبو نصار.

واعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: السيّدة أمل برغوث، خالد برغوث وعبادة أحمد محمد قاسم، بالإضافة إلى الشابين خليل رمزي حويل وعرسان قريني من محافظة جنين.

فيما اعتقل المواطنين محمد فايز زيدات ونعيم هاشم ارميلات من محافظة الخليل، وزهير العينابوسي من محافظة سلفيت.

#الاحتلال

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